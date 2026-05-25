Fernanda Rodrigues Ferreira Gouveia

Seu marido Cândido de Gouveia suas filhas, Leocádia Gouveia seu marido e filhos, Catarina Gouveia seu marido e filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, e parente, residente que foi na freguesia de Sé e que o seu funeral se realiza hoje segunda-feira, dia 25.05.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para Jazigo no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima sexta-feira dia 29.05.2026, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio, Funchal.

A Direção, Conselho de Arbitragem, órgãos sociais e funcionários da Associação de Futebol da Madeira, manifestam o seu mais profundo pesar pelo falecimento da Sra. Fernanda Ferreira Gouveia, esposa do Sr. Cândido de Gouveia, formador da CAT - Comissão de Apoio Técnico e observador de árbitros, cujo funeral se realiza hoje, segunda-feira, dia 25.05.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para Jazigo no mesmo.

Funchal, 25 de maio de 2026