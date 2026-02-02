Sua esposa Reina Rodriguez de Pereira, filha, filhos, noras, netas, netos, irmãs, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, familiares ausentes, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo, Faustino José Pereira Fernandes, natural da freguesia da Ribeira Brava e residente que foi na freguesia da Sé- Funchal

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 02 de fevereiro.

O corpo estará em câmara ardente na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, entre as 13:30h e as 14:30h.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma do seu familiar na sexta-feira, dia 06 de fevereiro, pelas 17:30h na SÉ- Catedral do Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 2 de fevereiro de 2026.