Esmeraldo dos Ramos Pestana

Sua irmã, filha, cunhado, sobrinha e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, pai, cunhado, tio e parente, residente que foi à freguesia de Campanário e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 20.05.2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, para Igreja Paroquial de Campanário, onde será celebrada de missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério da referida freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7.º dia na próxima sexta-feira, dia 23.05.2025, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo, Funchal.

Campanário, 20 de maio de 2025