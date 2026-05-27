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PARTICIPAÇÃO

27-05-2026
Eleutério Aleixo de Jesus Rodrigues
Eleutério Aleixo de Jesus Rodrigues

(conhecido por taxista Eleutério)

FALECEU

  • Freguesia|

Sua esposa, filhos, noras, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, camaradas (antigos combatentes), vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho do Rodes, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 27/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:45 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 10:45 horas para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 31/05/2026, pelas 07:00 horas, na igreja paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, do Hospital dos Marmeleiros e do Centro de Saúde do Campanário, às ajudantes domiciliárias da Segurança Social e aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

A Junta de Freguesia de Campanário expressa as mais sentidas condolências à família do Sr. Eleutério Rodrigues, em especial ao Eng. Miguel Rodrigues, Presidente da Assembleia de Freguesia.

Campanário, 27 de maio de 2026

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