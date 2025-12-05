Sua esposa Conceição Gouveia, filhas, filho, nora, genros, netas, netos, bisnetas, bisneto, irmã, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Eduardo Gomes, natural da freguesia de São Roque, residente que foi em Santo António- Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro.

O cortejo fúnebre sairá das instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel,1- Funchal) pelas 11.30h em direção à Capela do Cemitério do Monte- Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.00h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A Administração e Amigos da empresa Henriques & Henriques-Vinhos S.A. participam com profundo pesar o falecimento do Exmo. Senhor Eduardo Gouveia, pai da nossa colega e amiga Graça Gouveia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e sofrimento.

Mais informa que será celebrada uma missa de 7.º dia na próxima terça-feira, dia 09 de dezembro, pelas 18.00h, na Igreja Paroquial Nossa Senhora do Monte- Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 5 dezembro de 2025