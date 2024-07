A família participa o falecimento do seu saudoso parente, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 15/07/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo para cremação no cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, 20/07/2024, pelas 17:00 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

O Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Colega Dr. Jorge Miguel Lamartine Dias Monteiro, apresentando as sentidas condolências à família e amigos.

O seu funeral realizar-se-á hoje, pelas 16:00 horas, na igreja da Ribeira Brava.

A Junta de Freguesia da Ribeira Brava, o seu Presidente, Marco Martins, Assembleia de Freguesia e colaboradores, participam o falecimento do Dr. Jorge Monteiro, endereçando à família e amigos as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento do seu ente querido.

Agradecemos o seu trabalho e dedicação em prol da comunidade ribeirabravense.