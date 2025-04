Sua esposa, Ana Maria Fernandes, seus filhos: João Fernandes e Luís Fernandes, sua esposa e filhos, seu cunhado José Gabriel Diniz, sua esposa e filhos e seu cunhado Daniel Gomes, sobrinhos, prima e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi à Rua João de Deus, n.º 18, freguesia da Sé, e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo de Família, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7.º dia no próximo sábado, dia 26, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo-Funchal.

Um especial agradecimento aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Serviço de Hemato-Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo apoio, carinho, dedicação e por todos os cuidados prestados ao seu querido parente.

O Centro Médico do Infante manifesta os mais sinceros sentimentos e profundo pesar à família, amigos e colegas, pelo falecimento do nosso sócio-gerente, Dr. João Abel Fernandes.

A sua dedicação, profissionalismo e humanidade marcaram de forma indelével todos os que com ele privaram.

A memória do Dr. João Abel Fernandes permanecerá viva no trabalho que desenvolveu e no coração de todos os que tiveram o privilégio de o conhecer.

O Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Colega Dr. João Abel Fernandes, apresentando as sentidas condolências à família e amigos.

Funchal, 22 de abril de 2025