Diogo Natércio Pinto Leça

Sua companheira, seus pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, avós, tios, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Coronel Cunha, Rochinha, Santa Maria Maior, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 04/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a igreja de Nossa Senhora do Rosário, igreja velha de São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no cemitério de Nossa Senhora das Angústias.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 08/02/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora de Fátima, Rochinha, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais, em especial à Dra. Elisabete Luís, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 4 de fevereiro de 2026