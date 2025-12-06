Suas filhas, filho, nora, genro, netas, netos, irmã, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Conceição Pestana, natural e residente que foi na freguesia da Ribeira Brava.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 6 de dezembro.

O corpo estará em camara ardente nas instalações da Agência Funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1 – Funchal) das 09.30h até às 10.30h, saindo de seguida em cortejo fúnebre com destino à Igreja Paroquial de São João Baptista, em São João - Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30h, prosseguindo para inumação no cemitério da Ribeira Brava.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º Dia, quinta-feira, dia 11 de dezembro, na Igreja Paroquial de São João Baptista pelas 17:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece a todos os profissionais de saúde que estiveram presentes quando foram precisos cuidados de saúde, pela forma profissional e humana como trataram a sua querida familiar.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Ribeira Brava, 6 de dezembro de 2025