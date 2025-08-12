Conceição Nicolau da Costa Melim

Seu marido, filhos, nora e netos, seus cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Cruz, Seixal, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 12/08/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 09:00 horas para a Igreja Paroquial de Santo Antão, Seixal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no domingo, 17/08/2025, pelas 11:30 horas, na Igreja Paroquial de Santo Antão, Seixal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Seixal, 12 de agosto de 2025