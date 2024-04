Comendador Dr. Rui Firmino Faria Nepomuceno

Sua esposa Aida Maria Brito Figueiroa Goes Nepomuceno seus filhos, genro, nora, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua Velha da Ajuda, nº 51-A, freguesia de São Martinho e que seu funeral se realiza amanhã domingo 21.04.2024, com celebração de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para jazigo de família no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7.º dia, na próxima quarta-feira, dia 24/04/2024, pelas 17:30 horas na Igreja da Sé Catedral, Funchal.

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados e o Conselho de Deontologia da Madeira manifestam o seu mais profundo pesar pelo falecimento do Distinto Colega Dr. Rui Firmino Faria Nepomuceno, apresentando as sentidas condolências à sua Família e Amigos.

A Direção Regional do Partido Comunista Português na Madeira, apresenta as suas condolências aos familiares, amigos e camaradas pelo falecimento de Rui Nepomuceno, incansável lutador da Justiça e Liberdade!

Funchal, 20 de abril de 2024.