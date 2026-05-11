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Participação

11-05-2026
Cátia Cristina Nunes Pereira Larrahondo Montoya
Cátia Cristina Nunes Pereira Larrahondo Montoya
Faleceu com 44 anos
  • Freguesia| São Pedro

Com carinho e saudade de sua mãe, pai, filhos, irmãos, sobrinhos amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi à Rua do Frigorifico n.º 13, São Pedro, Funchal. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta segunda-feira, 11/05/2026, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 10h30, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, seguindo-se para inumação no mesmo.

A família agradece, desde já, todas as manifestações de pesar e o apoio de todos os que os acompanham neste momento de dor, bem como a presença de todos aqueles que se dignarem participar na cerimónia fúnebre.

São Martinho, 11 de maio de 2026

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