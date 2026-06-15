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Participação

15-06-2026
Carlos Manuel Ferreira Silva
Carlos Manuel Ferreira Silva
Faleceu R.I.P.
  • Freguesia| São Pedro

Sua mãe Ilda Silva, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo, residente que foi à freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje com celebração de Missa de corpo presente pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, seguindo após a cerimónia para inumação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima quinta-feira dia 18.06.2026, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta eucaristia.

Renovando especiais agradecimentos às equipas, médica, enfermagem e assistentes operacionais de ação médica, do 1ºpiso poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal, por todo o profissionalismo, carinho e atenção nos cuidados ao nosso saudoso familiar, proporcionando-lhe momentos de conforto e de bem-estar.

A todos uma palavra de Gratidão e Obrigado.

Funchal, 15 de junho de 2026

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