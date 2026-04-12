Sua esposa Maria Lurdes Gouveia, filhos, nora, netos, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Carlos Jorge Rodrigues de Gouveia, residente que foi na freguesia de Santa Luzia - Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, segunda-feira, dia 13 de abril.

O corpo estará em camara ardente na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Marinho, no período das 10.30h às 11.00h.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 11.00h na capela do referido cemitério, prosseguindo para inumação.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na quinta-feira, dia 16 de abril, pelas 18.00h, na Igreja Paroquial de São Martinho - Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 12 de abril de 2026