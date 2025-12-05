Sua Mãe, irmã, irmão, cunhada, sobrinhas, sobrinho demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações familiares e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Carlos Alberto Fernandes Nelas, residente que foi em Santo António- Funchal.

Falecido na Alemanha, no dia 02 de novembro de 2025.

Será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma, hoje, sexta-feira, dia 05 de dezembro, pelas 11.00h na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 5 de dezembro de 2025