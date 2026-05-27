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PARTICIPAÇÃO

27-05-2026
Aurélio Ferreira
Aurélio Ferreira
FALECEU
  • Freguesia|

Sua esposa, filha, netos e bisnetos, seus irmãos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Conde Carvalhal, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 27/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade, São Gonçalo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 31/05/2026, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de São Gonçalo, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 27 de maio de 2026

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