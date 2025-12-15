MADEIRA Meteorologia
15-12-2025
António Manuel Freitas Abreu
António Manuel Freitas Abreu
Faleceu
  • Freguesia| Água de Pena

Sua companheira Idalina, seus filhos: Fábio, Diogo, Micaela, Leandra, noras, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente na Estrada Francisco Alvares Nóbrega lote 3 2ºP, freguesia Água de Pena, Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:30 horas na referida capela.

Funchal, 15 de Dezembro de 2025

