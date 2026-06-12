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Participação

12-06-2026
António Figueira de Faria
António Figueira de Faria
Faleceu com 81 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Deixa saudades à sua esposa, filhos, filha, noras, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, amigos, vizinhos e restantes familiares.

Residia na Estrada Nova do Castelejo, Sítio da Marinheira, Estreito de Câmara de Lobos.

Sairá do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Sexta-feira, dia 12/06/2026, às 13h30

Velório: Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, a partir das 14h00.

Missa de Corpo Presente: Sexta-feira, 12/06/2026, às 15h00, seguindo-se o cortejo para o cemitério da freguesia.

Missa do 7.º Dia, Domingo, 14/06/2026, às 11h00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Será celebrada uma missa pela sua alma, como forma de agradecimento a todas as pessoas que acompanharam o funeral. A família agradece, desde já, a presença de todas as pessoas que se dignarem a participar nesta Santa Eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 12 de junho de 2026.

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