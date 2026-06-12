António Figueira de Faria

Deixa saudades à sua esposa, filhos, filha, noras, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, amigos, vizinhos e restantes familiares.
Residia na Estrada Nova do Castelejo, Sítio da Marinheira, Estreito de Câmara de Lobos.
Sairá do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Sexta-feira, dia 12/06/2026, às 13h30
Velório: Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, a partir das 14h00.
Missa de Corpo Presente: Sexta-feira, 12/06/2026, às 15h00, seguindo-se o cortejo para o cemitério da freguesia.
Missa do 7.º Dia, Domingo, 14/06/2026, às 11h00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.
Será celebrada uma missa pela sua alma, como forma de agradecimento a todas as pessoas que acompanharam o funeral. A família agradece, desde já, a presença de todas as pessoas que se dignarem a participar nesta Santa Eucaristia.
Estreito de Câmara de Lobos, 12 de junho de 2026.