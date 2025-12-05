Sua filha, filhos, noras, genro, netos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações familiares e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo António de Gouveia, natural da freguesia do Porto da Cruz, residente que foi em Santo António- Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro, no Cemitério de Santo António, Funchal.

O corpo estará em câmara ardente na Capela do Cemitério de Santo António entre as 14:30h e as 15:30h, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15.30h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na terça-feira, dia 09 de dezembro, pelas 19.00h, na Igreja Paroquial de Santo António-Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 5 dezembro de 2025