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Participação

6-04-2026
Ana Rita Figueira Camacho
Ana Rita Figueira Camacho
Faleceu com 81 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de seus familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente à Ladeira da Marinheira N.º14, Paroquia de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 06/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:45 horas em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:00 horas seguindo em cortejo funebre para o Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio e solidariedade neste momento de dor. Convida a participarem na Missa de 7º Dia que será celebrada no próximo Domingo, 12 de Abril ás 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 5 de abril de 2025

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