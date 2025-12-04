MADEIRA Meteorologia
4-12-2025
Almírio Gomes Camacho
Faleceu com 90 anos
  • Freguesia| Santo António

Sua esposa Maria Zaida Martins Camacho, seus filhos: Rui Camacho, esposa, filhas e netos; Maria Camacho, filhas e netos; Emanuel Camacho, esposa, filho e netas; Paula Camacho, esposo e filhos; Nélio Camacho, esposa e filho; sua nora Carla Andrade e filha, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo, Almírio Gomes Camacho, natural e residente que foi na freguesia de Santo António- Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 04 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) entre as 13:30h e as 14:30h, saindo de seguida com destino à Capela do Cemitério de Santo António- Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio da alma do seu familiar no domingo, dia 07 de dezembro, pelas 09.30h na Igreja de Nossa Senhora da Visitação- Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 4 de dezembro de 2025

