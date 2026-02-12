Alexandrina Gonçalves

Seu marido José Anastácio Gonçalves, seus filhos, noras, netos e bisnetas, sua irmã, cunhados, sobrinhos, afilhadas, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada das Fontaínhas, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 12/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo de família no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Terça-feira, 17/02/2026, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Quinta Grande, 12 de fevereiro de 2026.