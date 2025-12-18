Agostinho Pestana Diniz

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, seus cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, natural do Lombo Moleiro, Serra de Água, atualmente a residir na Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza amanhã, sexta-feira, 19/12/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:00 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia segunda-feira, 22/12/2025, pelas 06:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital dos Marmeleiros e do Lar Komfort.inn, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Serra de Água, 18 de dezembro de 2025