Agostinho Pestana Diniz

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, seus cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, natural do Lombo Moleiro, Serra de Água, atualmente a residir na Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 19/12/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Segunda-feira, 22/12/2025, pelas 06:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Serra de Água, 19 de Dezembro de 2025