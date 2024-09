Agostinho da Costa

Havemos, talvez um dia, voltar a encontrar-lhe! Só para dizer, só para sentir, só para olhar, só para abraçar. Para dizer, que as suas mãos foram as maiores, as suas palavras as mais sábias e o seu amor o mais verdadeiro. Todos os dias, é luz, é sol, é abraço, nas nossas vidas! É amor, transformado em saudadeEsperemos que a sua alma possa sentir o nosso amor que é eterno e manter-se-á sempre presente entre nós. Um dia, os nossos corações voltarão a encontrar-se.

A família deste nosso irmão informa a todos os seus familiares e amigos que será celebrada uma missa de seus 13 anos de falecimento neste Domingo dia 29/09/2024 às 06:30 na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça. Também haverá uma outra missa por seu aniversario natalício domingo dia 06/10/23 às 06:30. Desde já agradecemos a vossa presença. Um bem aja a todos.

Romeiras, 28 de setembro de 2024