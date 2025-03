O Savoy Residence | Monumentalis foi o grande vencedor da categoria “Melhor Habitação - Regiões Autónomas” no Prémio Nacional do Imobiliário 2025, um dos mais prestigiados galardões do setor conhecidos como Óscares do Imobiliário.

De acordo com uma informação do grupo, este reconhecimento destaca a “excelência e inovação do projeto”, cuja arquitetura é assinada pelo gabinete RH+ Arquitectos e cuja construção esteve a cargo da AFAVIAS.