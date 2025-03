Bom dia!

- No Museu de Imprensa da Madeira, realiza-se, a partir das 9h40, o V Encontro Regional de Universidades Seniores da RAM, sob o lema ‘Nunca é tarde para aprender’.

- A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, visita a partir das 10h00, na Calheta, o Museu de Arte Contemporânea da Madeira – MUDAS. Segue-se a Porta 33, às 12h00, e às 15h30 o Atelier da artista madeirense Teresa Gonçalves Lobo.

- Na sala da Assembleia Municipal do Funchal, arranca às 10h00 uma ação de formação e sensibilização sobre uma Campanha Municipal Interna de Apelo à Dádiva de Sangue ‘Dê Sangue, Salve Vidas’.

- O auditório do Museu de Eletricidade – Casa da Luz recebe, às 11h00, a apresentação da app IASAÚDE.

- No segundo dia do Encontro Literário de Leitura em Voz Alta – Ler com Amor, os trabalhos começam às 14h00, no Colégio dos Jesuítas.

- Pelas 15h00, decorre a apresentação pública do livro ‘Música Litúrgica na Madeira: a Obra de Germano Gomes’, no salão nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18h00, ocorre a abertura da 51.ª edição da Feira do Livro do Funchal, integrada nas comemorações oficiais dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões.

- Às 18h00, a Estação do Monte acolhe o duo Plectro Bec, concerto integrado na 7.ª edição do projeto Música nos Museus.

- A Associação Teatro Experimental do Funchal estreia, às 21h00, no Cine Teatro de Santo António, ‘A Arte da Comédia’, de Eduardo de Filippo e dramaturgia e encenação de Eduardo Luíz.

- O Grupo de Teatro de Machico apresenta às 21h00 a peça ‘O Retorno’, no Fórum Machico.

- Pelas 21h00, no Centro de Congressos da Madeira, o Conservatório, em cooperação com a Banda Militar da Madeira e o Coro de Câmara da Madeira, apresenta o ‘Concerto de Primavera Solidário’.