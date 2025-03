O livro ‘Elisabeth Phelps - Com a Madeira no Coração’, da autoria de Cláudia Faria, foi lançado esta quinta-feira, numa sessão realizada no IVBAM.

É, segundo disse Cristina Trindade, na apresentação da obra, uma biografia não romanceada de uma “mulher notável”.

Elisabeth Phelps, inglesa, destacou-se na Madeira, nas primeiras décadas do século XIX, onde viveu durante 40 anos, criou uma família de 11 filhos, ajudou o marido nos negócios e criou um escola para raparigas.

Teve uma vida tão preenchida quanto longa (morreu aos 80 anos) e deixou a sua marca na ilha, tendo sido, conforme diz a autora do livro, “uma pioneira”, em diferentes áreas; organizava excursões aos pontos mais altos, piqueniques e promovia a plantação de árvores.

“Elisabeth era uma líder nata. Tinha uma enorme capacidade de juntar pessoas e fazer acontecer. Estas excursões eram disso exemplo. Acompanhada pelas filhas e pelo círculo de amigos mais íntimo e demonstrando um espírito livre e independente, calcorreou caminhos que nem todos tiveram a coragem de fazer”, lê-se na página 97 da obra agora publicada com a marca das edições Letras Lavadas.

O livro vai estar à venda na Feira do Livro do Funchal, que começa esta sexta-feira.