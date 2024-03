O XIV Governo dos Açores (PSD/CDS/PPM), presidido pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, mantém o centrista Artur Lima como vice-presidente e inclui o líder do PPM/Açores Paulo Estevão como secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades e tem nove secretarias.

O XIII Governo tinha oito secretarias e uma subsecretaria.

Hoje, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, José Manuel Bolieiro apresentou ao representante da República na região, Pedro Catarino, o novo executivo regional, resultante das eleições do dia 04 de fevereiro.

Uma das novidades do novo executivo açoriano é a presença do líder do PPM regional Paulo Estêvão que passa a desempenhar o cargo de secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades.

Paulo Estêvão, deputado eleito pelo círculo eleitoral da ilha do Corvo, ocupava a liderança do grupo parlamentar do PPM na Assembleia Legislativa Regional dos Açores.

O novo secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades é professor e deputado regional desde 2008.

A outra novidade é a entrada de Mário Rui Pinho, que ocupava o cargo de Diretor Regional de Políticas Marítimas, para secretário Regional do Mar e Pescas, substituindo Manuel São João.

O novo governante tem doutoramento em Ciências do Mar pelo Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, e no seu percurso profissional constam cargos de coordenador do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores (2019-2020), membro da Comissão para o Ensino, membro da Assembleia Geral e da Comissão Científica da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade dos Açores (2019), de presidente do Programa de Observação das Pescas dos Açores e do Instituto do Mar (2018 - 2021), entre outros.

O XIV Governo dos Açores não tem nenhuma subsecretaria, mas o anterior tinha Pedro de Faria e Castro como subsecretário Regional da Presidência (tutelava a Direção Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, o Gabinete de Representação da Região Autónoma dos Açores em Bruxelas e a Estrutura de Missão dos Açores no Espaço).

Estão previstas outras alterações na orgânica do novo executivo açoriano.

O vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, deixa de ter as pastas da Segurança Social e Habitação, mantém a Ciência e Tecnologia e passa a tutelar também a Cooperação Externa e Económica e as Comunicações e Transição Digital (que transitam da presidência).

A secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, acumula a pasta da Segurança Social e deixa de tutelar o Desporto, que transita para a secretária da Educação e Cultura, Sofia Ribeiro.

Já a secretária Regional da Juventude e Emprego, Maria João Carreiro, passa a tutelar também a área da Habitação.

O novo elenco hoje apresentado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro mantém nos cargos oito elementos do anterior.

A lista completa dos elementos que integram o XIV Governo dos Açores é a seguinte:

Presidente do Governo Regional – José Manuel Bolieiro (PSD)

Vice-presidente do Governo – Artur Lima (CDS-PP)

Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública - Duarte Freitas (PSD)

Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades - Paulo Estevão (PPM)

Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto - Sofia Ribeiro (PSD)

Secretária Regional da Saúde e Segurança Social - Mónica Seidi (PSD)

Secretário Regional da Agricultura e Alimentação - António Ventura (PSD)

Secretário Regional do Mar e Pescas – Mário Rui Pinho (PSD)

Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas - Berta Cabral (PSD)

Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego - Maria João Carreiro (independente)

Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática - Alonso Miguel (CDS-PP)