Um voo da TAP, com mais de 160 passageiros, proveniente de Newark, nos Estados Unidos, declarou emergência médica a bordo à chegada hoje ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, revelou a companhia aérea.

“Aterrou com toda a tranquilidade e segurança, depois de desencadeados os procedimentos habituais nestas situações”, indicou a TAP sobre o voo TP212 que tinha já o Porto como destino.

Fonte aeronáutica adiantou à Lusa que na origem da emergência médica esteve o facto de um dos pilotos se ter sentido mal.

Já fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto indicou que a ocorrência, registada às 10:12, mobilizou cerca de 60 operacionais e 22 meios de várias corporações do Grande Porto.

Além das quatro corporações de bombeiros de Matosinhos, estiveram envolvidos no socorro elementos da Maia, Vila do Conde, Trofa, Ermesinde, Gondomar e Paredes, bem como equipas do INEM.