Violência doméstica: PSP detém homem em Leiria por maltratar os pais

A PSP deteve na quinta-feira um homem de 55 anos, em Leiria, pelo crime de violência doméstica contra os seus pais, revelou hoje aquela força policial.
O agressor foi detido após uma equipa da PSP se ter deslocado à sua residência, o ter encontrado embriagado e ter ouvido relatos de agressões dos seus progenitores, de 78 e 79 anos.
Segundo o Comando Distrital de Leiria da PSP, o pai relatou ter sido agredido “com murros na cabeça e ameaçado pelo filho de que usaria um machado para o continuar a agredir”, e a mãe disse ter sido obrigada a fugir para a rua, onde foi perseguida pelo filho.
“Perante este cenário, foi-lhe dada voz de detenção e conduzido à referida esquadra, onde, após ter recolhido à sala de detenção, continuou com o comportamento agressivo, desferindo continuamente pontapés na porta, injuriando e ameaçando os polícias de serviço, ao mesmo tempo que danificava o autoclismo e partia a vidraça da porta da referida sala”, informou a PSP em comunicado.
O homem, que já tem antecedentes criminais de violência doméstica contra os pais e a ex-companheira, foi hoje presente à autoridade judiciária e ficou em prisão preventiva.
A chave vencedora do Totoloto deste sábado é formada pelos números 4 5 11 32 48 + 13 (número da sorte).
Para mais informações, consulte o site dos Jogos
A Câmara da Guarda ativou hoje à noite o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PEMPC), devido aos incêndios “não dominados” que lavram no concelho...
O organismo militar israelita COGAT anunciou hoje que retomará o fornecimento de tendas de campanha e equipamento de abrigo para a Faixa de Gaza a partir...
As principais universidades, dezenas de organizações e cerca de 70 autoridades locais vão apoiar a greve informal convocada para domingo em Israel, pelas...
Um golo de Pavlidis, de grande penalidade, deu hoje a vitória ao Benfica na visita ao Estrela da Amadora, por 1-0, no primeiro jogo dos ‘encarnados’ na...
A Marinha Portuguesa tem “desempenhado um papel ativo” na proteção civil, através do empenhamento de 192 militares e 18 viaturas, que já percorreram 51.428...
O projeto ‘ESCUTAR’, da Câmara Municipal do Funchal, encerrou esta tarde, com um convívio, no bairro do Canto do Muro, que contou com a presença da presidente...
Os donos de uma empresa agrícola, dedicada à produção de mirtilos, na Serra da Lousã, perderam toda a infraestrutura de apoio, nos incêndios florestais,...
Os dois aviões Fire Boss cedidos pela Suécia para ajudar no combate aos incêndios rurais só devem chegar a Portugal na segunda-feira, devido a constrangimentos...