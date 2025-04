Um homem, de 62 anos, vai aguardar julgamento em prisão preventiva “por se mostrar fortemente indiciado” de violência doméstica contra a mãe, de 85 anos, em Elvas, no distrito de Portalegre, divulgou hoje o Ministério Público (MP).

Num comunicado divulgado na página da Procuradoria da República da Comarca de Portalegre, o MP revelou que o homem, detido no dia 03 deste mês, residia com a mãe no concelho de Elvas e “vivia na dependência económica” da vítima.

“Encontra-se indiciado que sempre teve um comportamento agressivo para com a ofendida, comportamento que se agravou ao longo dos anos”, lê-se no documento.

O arguido, segundo o MP, “ameaçava a vítima, inclusivamente, com recurso a facas, desferia-lhe empurrões e pancadas com um pau, causando-lhe hematomas”.

Além disso, “partia objetos” da habitação e “arremessava-os na direção da ofendida” ou de outros membros da família, “colocado em risco” a integridade física destes, acrescentou.

“Assim, apesar da idade avançada da mãe, o arguido agiu com o propósito de lhe de provocar medo e humilhação, perturbando-a física e psiquicamente e não se coibindo de fazê-lo no interior do domicílio desta”, indicou o MP no comunicado.

Apresentado na passada sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal decidiu aplicar ao arguido a medida de coação de prisão preventiva.