Uma pessoa morreu com “ferimentos de arma de fogo” e várias sofreram ferimentos de arma branca num incidente na terça-feira à noite em Vila do Conde, estando o caso agora ser investigado pela Polícia Judiciária, confirmou hoje a GNR.

À Lusa, a fonte da GNR – força de segurança que respondeu à ocorrência - indicou que um ferido com arma branca foi detetado no local, no distrito do Porto.

A mesma fonte adiantou ainda que mais tarde, já no Hospital da Póvoa de Varzim, foram detetadas outras vítimas com ferimentos de arma branca.

O Jornal de Notícias avança hoje tratar-se de um tiroteio ocorrido ao final da noite, na freguesia de Árvore, tendo a GNR detido quatro pessoas, uma informação não confirmada à Lusa pela guarda.

A Polícia Judiciária confirmou à Lusa que está a investigar a ocorrência.