Três bombeiros da corporação de Vila Nova de Oliveirinha, Tábua, morreram hoje quando se deslocavam para um incêndio naquele concelho do distrito de Coimbra, disse o presidente da câmara.

“Não é oficial ainda, mas poderão ter falecido. Foram três [mortos]”, disse Ricardo Cruz.

Fonte da Proteção Civil disse à Lusa que morreu um bombeiro e duas bombeiras, depois de o carro ter sido apanhado pelas chamas.

Segundo o presidente da Câmara de Tábua, o incêndio que lavra naquele município do norte do distrito de Coimbra teve origem no fogo que na segunda-feira eclodiu em Nelas e se estendeu a Carregal do Sal, no distrito de Viseu.

“A grande parte veio todo de Carregal do Sal. Um bocadinho antes do meio-dia [de hoje] começou a avançar por todo o concelho, este [incêndio] vai a todo o lado” explicou Ricardo Cruz.

O autarca precisou que as chamas lavram próximas das povoações de Póvoa de Midões e Vila do Mato.

Entretanto, em conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Oeiras, Lisboa, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, deixou “sentidas condolências “ao corpo de bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha, aludindo aos bombeiros “que deram a vida a combater o fogo”.

“Esta equipa de combate estava em Nelas e aquilo que posso dizer é que há de ter sido surpreendida por uma frente de fogo”, afirmou, salientando que “as circunstâncias do acidente ainda estão a ser avaliadas”.

No combate às chamas em Tábua estavam envolvidos, pelas 13:40, 171 operacionais, apoiados por 49 viaturas e um meio aéreo. Também no distrito de Coimbra, na zona industrial de Coja, no concelho de Arganil, outro fogo mobilizava, pela mesma hora, 111 operacionais, 226 viaturas e três meios aéreos.

Com mais este acidente mortal, eleva-se para sete o número de mortos registado nos incêndios que lavaram no território nacional desde domingo.