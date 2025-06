Portugal continental vai registar uma subida de temperatura a partir de domingo, com máximas entre os 33 e os 40.º Celsius e com os valores mais elevados na região do Vale do Tejo, na Beira Baixa e no Sul.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou hoje, em comunicado, que entre 15 e 18 de junho prevê-se que Portugal continental esteja sob “influencia conjunta conjunto de um anticiclone a sul das ilhas Britânicas e de um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica”.

A situação meteorológica irá aumentar os valores da temperatura máxima, em especial no domingo e segunda-feira.

Indicou ainda que é provável neste período um novo episódio de poeiras em suspensão com origem no norte de África.

Os valores da temperatura máxima vão variar aproximadamente entre 33 e 40.°C na generalidade do território, embora com valores ligeiramente inferiores em alguns locais da faixa costeira, referiu o instituto.

“Prevê-se que os valores mais elevados da temperatura máxima ocorram na região do vale do Tejo, Beira Baixa e região Sul”, pode ler-se na nota.

O tempo quente pode prolongar-se até dia 19, em especial nas regiões do interior.

O IPMA prevê uma subida da temperatura mínima nos dias 16 e 17 de junho, considerando “prováveis noites tropicais em grande parte do território continental”.

Perante a previsão de temperaturas altas, a Direção-Geral de Saúde recomenda à população um consumo regular de água, o uso de roupa larga e fresca e a utilização de protetor solar, de duas em duas horas.

É ainda desaconselhada a exposição ao sol no horário entre as 11:00 e as 17:00 e pedido especial cuidado com a população idosa, com as crianças e os doentes crónicos, que devem permanecer em ambientes mais frescos e protegidos do sol, segundo as autoridades de saúde.

A massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão prejudica a qualidade do ar e tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, como as crianças e os idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados, de acordo com a DGS.

Enquanto este fenómeno se mantiver, a DGS recomenda a população a evitar esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Pela sua maior vulnerabilidade, as crianças e os idosos, assim como as pessoas com problemas crónicos respiratórios e os doentes do foro cardiovascular, além de cumprirem as recomendações gerais, devem, sempre que possível, permanecer no interior dos edifícios, preferencialmente com as janelas fechadas.