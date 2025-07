Cinco urgências de ginecologia e obstetrícia e de pediatria vão estar hoje encerradas em Portugal continental, de acordo com as escalas publicadas no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo os dados, consultados pela agência Lusa às 18:15 de sexta-feira, está previsto o encerramento, hoje, das urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta, Vila Franca de Xira (Lisboa), Santo André (Leiria) e Infante Dom Pedro (Aveiro).

O hospital de Vila Franca de Xira regista ainda o encerramento do serviço de urgência pediátrica, situação que se repete no domingo.

Na sexta-feira, estiveram encerradas quatro urgências de ginecologia e obstetrícia: Aveiro, Santarém, Barreiro e Almada, estas últimas no distrito de Setúbal.

A urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier (Lisboa) está referenciada desde as 00:00 de hoje até à meia-noite, bem como a do Hospital de Braga e do Hospital São Bernardo (Setúbal), das 00:00 às 09:00.

Também a urgência pediátrica dos hospitais Amadora-Sintra, das 00:00 às 08:00 e das 20:00 à meia-noite, e Beatriz Ângelo (Loures), das 00:00 à meia-noite, encontra-se referenciada.

As urgências referenciadas dizem respeito a casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.