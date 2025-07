O SIRESP, rede de comunicações de emergência, do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Norte está avariado desde as 18:40, devido a um problema informático, disse hoje à Lusa fonte do sindicato dos técnicos de emergência.

Esta avaria, segundo uma fonte do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), trata-se de um problema informático relacionado com as consolas no CODU Norte.

A mesma fonte adiantou que continua a não existir redundância via rádio, pelo que pode haver “constrangimentos nos locais onde não houver rede de telemóvel”.

A rede de comunicações Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) tem estado envolvida em polémicas desde que foi criada, tendo sofrido as maiores alterações após as falhas no combate aos incêndios de 2017, na região centro.