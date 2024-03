Professores e trabalhadores das escolas vão estar em greve na sexta-feira, uma paralisação convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) para assinalar o Dia Internacional das Mulheres.

Além da greve nacional, o Stop vai participar na marcha organizada pela Plataforma Feminista e pela Rede 8 de Março, marcada para as 18:00, que parte da Alameda Dom Afonso Henriques até ao Rossio, em Lisboa.

Numa publicação na rede social Facebook, o sindicato sublinha que a maioria dos profissionais da educação são mulheres e que continuam a enfrentar “inúmeras discriminações”.

Em maior detalhe, o pré-aviso de greve, que abrange docentes e não docentes, refere que as mulheres são prejudicadas, por exemplo, na progressão da carreira por terem estado de baixa por gravidez de risco ou em licença de parentalidade.

O Stop aponta ainda que, em relação à dispensa para amamentação, muitas vezes são as escolas a decidir quais as horas ou turmas a serem retiradas do horário para dispensa, ao contrário do que está previsto.

Além das questões relacionadas especificamente com as mulheres, os profissionais vão aproveitar a greve para reafirmar as reivindicações que têm marcado a contestação nas escolas, como a valorização e dignificação das carreiras docente e de assistente operacional de educação, a recuperação do tempo de serviço congelado e a revisão do regime de recrutamento e gestão de pessoal docente.