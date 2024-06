A SIC aumentou a sua emissão obrigacionista de 30 para 48 milhões de euros, opção que já estava prevista, com uma taxa de juro fixa bruta de 5,95%, foi hoje comunicado ao mercado.

“[...] A SIC decidiu, em 26 de junho de 2024, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado ‘Obrigações Ligadas a Sustentabilidade SIC 2024-2028’ [...] para até 1.600.000 obrigações”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, o valor nominal global passou de 30 milhões de euros para 48 milhões de euros.

Em 11 de junho, a SIC tinha anunciado o lançamento de uma nova emissão de até um milhão de obrigações.

A possibilidade de realizar um aumento já estava prevista no prospeto.

O valor unitário mantém-se em 30 euros, com uma taxa de juro fixa bruta de 5,95%.

Cada obrigação vai ser reembolsada ao seu valor nominal em 03 de julho de 2028.

Os obrigacionistas terão direito a receber uma remuneração adicional caso ocorra uma situação de não verificação das metas de desempenho e sustentabilidade definidas pela SIC (SPT).

O montante da remuneração adicional corresponde a 40% do valor nominal de cada obrigação.

“[...] Os obrigacionistas não terão direito a receber a remuneração adicional caso se verifique uma situação de reembolso antecipado ou uma situação de incumprimento, salvo se, em qualquer destes casos, tiver ocorrido uma situação de não verificação de SPT antes da data na qual forem reembolsadas as obrigações SIC 2024-2028”, ressalvou.

Em junho de 2021, a SIC concluiu uma emissão de obrigações de 30 milhões de euros, tendo a procura sido 2,67 vezes superior ao valor da oferta, atingindo 80,04 milhões de euros.