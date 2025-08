A Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria assistiu até às 17:00 de hoje 70 pessoas com sintomas relacionados com a contaminação que se verificou na sexta-feira na água da praia da Nazaré.

Segundo a informação atualizada da ULS, que tem a Unidade de Saúde Pública a fazer esse levantamento, foram observadas 44 crianças e 26 adultos.

“Neste segundo dia, regista-se uma menor afluência aos serviços de urgência por casos com sintomas como vómitos, náuseas e diarreia”, adiantou a ULS da Região de Leiria, em comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, “os utentes contactados relataram melhorias nos sintomas iniciais”.

“Os registos ainda não estão totalmente concluídos, e a Unidade de Saúde Pública da ULS da Região de Leiria continua a trabalhar na verificação de todos os casos identificados”, acrescentou o organismo, na mesma nota.

Até ao final da manhã havia o registo de 50 casos, 28 crianças e 22 adultos.

A praia da Nazaré foi interditada a banhos na sexta-feira, após uma falha técnica que originou uma descarga nos esgotos pluviais e maus cheiros.

O presidente da Câmara da Nazaré, Manuel Sequeira, disse hoje que acredita que a situação já esteja resolvida.

Manuel Sequeira disse que o delegado de saúde entregou na sexta-feira uma amostra da água para análise no Instituto Ricardo Jorge e tem a expectativa de que hoje, até ao final da tarde, receba o resultado, que espera favorável, e que no domingo já esteja reposta a normalidade.

“Nós achamos que, neste momento, a praia está em condições, mas só podemos abri-la após a constatação de que as análises vêm favoráveis”, disse à agência Lusa o presidente do município da Nazaré, no distrito de Leiria.

Segundo o autarca, todos os organismos estão em articulação e, assim que estejam confirmadas as condições para a utilização normal da praia, os banhos passam a ser permitidos.

A Câmara da Nazaré explicou na sexta-feira, em comunicado, que “uma ocorrência técnica registada recentemente no sistema pluvial originou uma escorrência anómala, acompanhada de maus odores junto à linha de costa”.