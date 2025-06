As buscas para encontrar o rapaz de 17 anos que desapareceu no domingo nas águas do rio Mira, junto a Odemira, no distrito de Beja, foram retomadas às 08:00, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

As buscas foram retomadas às 08:00, com operacionais dos Bombeiros de Odemira e da Guarda Nacional Republicana (GNR), disse fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

“Neste momento temos na água duas embarcações dos Bombeiros de Odemira e da GNR. Às 09:00 as buscas vão ser reforçadas com mergulhadores”, indicou a fonte.

Às 08:30, estavam no local 18 operacionais, com o apoio de oito meios.

O jovem desapareceu quando tomava banho numa zona do rio junto à vila de Odemira conhecida como “Cais do Largo da Feira”, tendo o alerta sido dado às autoridades às 16:57.