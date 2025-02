“O mundo mudou, mudou para pior. Aquilo que julgávamos que era sagrado, que era a soberania, o direito dos povos, o direito das gentes, tudo isso acabou”, sustentou Ramalho Eanes, à margem de uma cerimónia em que foi agraciado com o Grande Prémio da Fundação Ilídio Pinho, no Porto, justificando a afirmação com as posições assumidas pelos Estados Unidos, Rússia e China.