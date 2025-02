Os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa e Beja vão estar hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que podem ser por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Setúbal e Lisboa vão estar sob aviso amarelo entre as 11:00 e as 18:00 de hoje e os de Faro e Beja entre as 21:00 de hoje e as 12:00 de sexta-feira.

O IPMA colocou também os distritos da Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo entre as 15:00 e as 21:00 de hoje por causa da queda de neve acima de 1.600 metros.

Sob aviso amarelo estão também a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo, mas por causa da agitação marítima forte entre as 03:00 e as 22:00 de sexta-feira. Estão previstas ondas de norte/noroeste com quatro a cinco metros.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.