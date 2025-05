Um homem, de 27 anos, foi detido pela GNR por exercer violência física e psicológica contra a companheira, de 40 anos, no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, revelou hoje aquela força de segurança.

O homem foi detido, no domingo, por militares do Posto Territorial de Castro Verde, no âmbito de uma investigação por violência doméstica e é suspeito desse crime, indicou a GNR.

“Os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência psicológica e física contra a vítima”, pode ler-se no comunicado divulgado hoje pela Guarda.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Almodôvar e saiu em liberdade, mas com diversas medidas de coação, nomeadamente a de estar proibido de contactar a vítima por qualquer meio, controlado por pulseira eletrónica.

O arguido está também proibido de frequentar as proximidades da residência da vítima e de nela permanecer, bem como no seu local de trabalho.