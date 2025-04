A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou nos últimos cinco anos mais de 25.300 ações de fiscalização no setor da segurança privada em Portugal, tendo sido registadas 328 infrações criminais, segundo um relatório hoje divulgado.

No dia em que a PSP comemora 18 anos da criação do Departamento de Segurança Privada (DSP), os dados divulgados hoje mostram que nos últimos cinco anos foram fiscalizados 77.300 trabalhadores do setor da segurança privada.

Estes dados correspondem a uma média de cerca de 14 ações desenvolvidas e de cerca de 42 cidadãos fiscalizados por dia.

Desde o início de 2020 e até ao final de 2024, foram detidas 90 pessoas, das quais 65 pelo exercício ilícito da atividade de segurança privada (72% do total das detenções).

“Os restantes 28% das detenções enquadram-se, maioritariamente, em situações de posse de arma proibida/ilegal e no cumprimento de mandados de detenção”, segundo a PSP.

No que diz respeito às fiscalizações realizadas ao longo dos últimos cinco anos, a PSP elaborou mais de 8.500 autos de contraordenação e detetou um total de 328 infrações criminais.

Entre as infrações criminais detetadas estão a falta de alvará, falta de licença de autoproteção, falta de autorização, exercício da atividade sem ser titular de cartão profissional e utilização de serviços ilícitos de segurança privada.

Nos últimos cinco anos, a PSP licenciou um total de 773 entidades para o exercício da atividade de segurança privada.

Na nota, a polícia lembra que “o exercício da profissão de segurança privada só pode ser exercido por profissionais previamente habilitados com título profissional, devidamente fardados e equipados, e com vínculo laboral a empresa licenciada a exercer atividade neste setor específico”.

Nesse sentido, a PSP recomenda às entidades e pessoas que contratam serviços de segurança privada, que verifiquem previamente se as empresas se encontram licenciadas, nomeadamente pela informação disponibilizada no site da PSP, através do seguinte link: https://sigesponline.psp.pt/.