Os festejos do final da I Liga de futebol vão obrigar a uma articulação entre Braga e Lisboa, com a Polícia de Segurança Pública (PSP) a explicar que será uma operação “complexa”, em que espera cooperação dos adeptos.

“Contamos, quer no estádio [em Lisboa ou Braga], quer mais tarde, no recinto dos festejos, que todas as pessoas sigam as instruções da PSP. Estaremos na perspetiva de equilibrar tolerância, e facilitar um ambiente, com firmeza para o cumprimento da lei”, adiantou hoje o superintendente Luís Elias, do Comando Metropolitano da Lisboa.

À semelhança da última semana, em que poderia conhecer-se o campeão, a PSP tem em marcha uma operação de segurança com vista aos festejos do final da I Liga de futebol, em que Sporting, a jogar em casa com Vitória de Guimarães, e Benfica, fora com Sporting de Braga, podem ser campeões.

Um cenário que obriga a PSP a medidas especiais, tanto em Lisboa, como em Braga, numa ‘dupla’ operação que incidirá nos locais de jogo, nos itinerários e, já no final, na zona do Marquês de Pombal, habitual local de comemoração em Lisboa.

“Contamos com a colaboração de todos e queremos, de alguma forma, permitir e facilitar que todo este evento decorra com tranquilidade, civismo e num ambiente de festa”, reiterou o superintendente.

Em Lisboa, junto ao Estádio José Alvalade, foi feito o apelo para que os adeptos optem por transportes públicos, atempadamente, numa zona em que o perímetro terá restrições ao estacionamento e estabelecimentos comerciais fechados a partir das 13:00.

O comando distrital de Braga terá “o duplo empenho” de fazer o acompanhamento dos adeptos do Vitória de Guimarães até ao Estádio José Alvalade, com ‘spotters’, e em Braga as portas serão abertas às 16:00, também com pedido aos adeptos que se desloquem de transportes públicos.

Ainda de acordo com o superintendente Luís Elias, em Lisboa, o planeamento do policiamento está feito em função do Estádio José Alvalade, do itinerário e do Marquês de Pombal, e, na hipótese de ser o Benfica campeão, será feito também no aeroporto e na viagem que se seguirá para o centro da cidade.

Nos acessos ao Marquês de Pombal está previsto o encerramento de quatro estações de metro [Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Picoas e Parque], sendo a entrada no recinto apenas permitida a partir da Avenida António Augusto Aguiar, Avenida Fontes Pereira de Melo, Rua Martens Ferrão, Avenida Duque de Loulé, Avenida da Liberdade e Rua Braamcamp.

“Temos seis entradas para o recinto (...). Onde a PSP procederá a revistas, em que não são permitidos, a título de exemplo, garrafas de vidro, copos, megafones, cadeiras ou bancos, os sticks para o telemóvel, apontadores de laser, buzinas... Não permitiremos a entrada”, adiantou o superintendente.

A partir das 15:00, começarão os cortes ao trânsito, com encerramento do túnel do Marquês, o fecho das quatro estações do metropolitano às 17:30, seguindo-se uma “busca de segurança ao interior do recinto”, antes da entrada das pessoas a partir das 20:30/21:00.

Sporting e Benfica entram na 34.ª jornada da I Liga de futebol empatados, com 79 pontos, com os ‘leões’ a receberem o Vitória de Guimarães, e as ‘águias’ a visitarem o Sporting de Braga, com ambos os jogos a terem início às 18:00 de sábado.

Em caso de igualdade pontual, o Sporting conquista o campeonato, face à vantagem no confronto direto com o Benfica (vitória por 1-0 em Alvalade e empate 1-1 na Luz).