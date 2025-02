O ministro da Coesão Territorial assegurou hoje, na Assembleia da República, que quer acabar com os atrasos nos pagamentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e indicou que a administração pública tem dificuldades em usar os sistemas informáticos.

“Existe uma prática reiterada de não cumprir os prazos [...]. O Estado é capaz de se atrasar muitos meses a cumprir as suas obrigações. Nós queremos acabar com esta situação”, afirmou o ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que falava na Comissão Eventual de Acompanhamento da Execução do PRR e do PT2030 (Portugal 2030), a requerimento do Chega e do PS.

Castro Almeida referiu que a administração pública tem “muitas dificuldades em lidar com os sistemas informáticos”, com exceção da Autoridade Tributária (AT).

Em particular, no caso dos fundos europeus, quer no PRR, quer nos programas PT 2020 e PT 2030, “havia e há” dificuldades por ultrapassar.

O ministro da Coesão Territorial sublinhou que este é um processo complexo e que os governos e as administrações passam, mas o problema continua.

“Nós estamos a tentar resolvê-lo e acho que vamos conseguir”, garantiu.