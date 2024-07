As buscas para encontrar os três desaparecidos da embarcação que adornou na quarta-feira ao largo da Marinha Grande, prosseguem hoje, pelo terceiro dia consecutivo, segundo o capitão do porto da Nazaré.

Em declarações à agência Lusa, João Severino Lourenço adiantou que as buscas prosseguem com um navio patrulha oceânico e com viaturas Amarok do projeto Seawak e Polícia Marítima.

“Durante do dia de hoje serão também efetuadas operações de mergulho técnico por uma empresa privada a pedido do armador, com o objetivo de definir um plano para a reflutuação e posterior remoção da embarcação”, disse.

De acordo com o capitão do porto da Nazaré, os mergulhos técnicos serão acompanhados pela Polícia Marítima, desconhecendo a que horas terão início.

As buscas pelos três pescadores decorreram durante a noite através do NRP Setúbal, da Marinha Portuguesa, e dos elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, em patrulha de rotina.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Nazaré, estiveram empenhados na quinta-feira, por mar, o NRP Setúbal e o NRP Cassiopeia da Marinha Portuguesa, o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima e o Destacamento de Mergulhadores Sapadores n.º 2 da Marinha Portuguesa e as embarcações das Estações Salva-vidas da Nazaré, Figueira da Foz e Peniche.

Por terra, estiveram elementos do Projeto “SeaWatch”, da Autoridade Marítima Nacional, apoiados por duas viaturas, elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré e uma equipa de vigilância aérea do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, apoiada por dois drones.

Estiveram igualmente empenhadas duas aeronaves da Força Aérea Portuguesa.

De acordo com a AMN, o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares das vítimas.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” foi dado às 04:33 de quarta-feira para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Três tripulantes morreram, 11 foram resgatados e há três desaparecidos, naturais da Praia da Leirosa, na Figueira da Foz.