O Tribunal Judicial de Beja decretou hoje a prisão preventiva do homem de 67 anos que matou a tiro outro homem, de 54, na quarta-feira, na freguesia de Baleizão, no concelho de Beja, disse fonte policial.

Fonte da Polícia Judiciária (PJ) indicou à agência Lusa que o homem foi presente hoje a primeiro interrogatório judicial.

O tribunal decretou a medida de coação mais gravosa e o homem foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo.

A PJ informou na quinta-feira, em comunicado, que o suspeito, detido logo na quarta-feira, está fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado.

“Os factos ocorreram na sequência de uma discussão por motivos fúteis, relacionada com disputa de terras para o pastoreio de gado bovino, tendo o suspeito atingido a vítima mortalmente, através de disparo de arma de fogo”, revelou.

Segundo uma fonte da GNR que falou à Lusa no dia do crime, quando os militares chegaram ao local, “a vítima estava caída no chão, num terreno agrícola”, e o óbito foi depois declarado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

“O agressor ausentou-se do local e, posteriormente, entregou-se nas instalações da GNR, em Beja”, adiantou então a fonte da guarda, indicando que a investigação do caso tinha passado para a alçada da PJ.

No comunicado de quinta-feira, a polícia de investigação criminal confirmou que, “após a prática do crime, o suspeito abandonou o local” e, meia hora depois, apresentou-se no posto da GNR em Beja, “onde viria a confessar a autoria do crime”.

“Em resultado das diligências de imediato encetadas, viriam a ser recolhidos relevantes elementos probatórios que conduziram à identificação de testemunhas, bem como à apreensão dos instrumentos do crime”, disse a PJ.

A Judiciária acrescentou ter-se verificado “prova indiciária suficiente que levou à identificação e sequente detenção do presumível autor”.

Na quarta-feira, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que a Proteção Civil recebeu, às 16:43, o alerta para uma agressão em Baleizão.

Foram mobilizados para o local oito operacionais dos bombeiros de Beja, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por quatro veículos, incluindo a VMER.