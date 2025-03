Depois do chumbo da moção de confiança, o Presidente da República já cumpriu a sua parte e decidiu convocar os partidos políticos com representação parlamentar para amanhã, quarta-feira, e convocar o Conselho de Estado, ao abrigo do artigo 145.º, alínea a) da Constituição, para se reunir depois de amanhã, quinta-feira, 13 de março, pelas 15h00, no Palácio de Belém.